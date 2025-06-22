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• حشد كبير من المواطنين الإيرانيين تجمع في ميدان "انقلاب" بطهران رافعين أعلام إيران للتعبير عن غضبهم ضد الولايات المتحدة وإسرائيل

بمشاركة رئيس البلاد مسعود بزشكيان، شهدت العاصمة الإيرانية طهران، الأحد، مظاهرة حاشدة للتنديد بالعدوان الأمريكي على المنشآت النووية.

وذكر مراسل الأناضول أن حشدا كبيرا من المواطنين الإيرانيين تجمع في ميدان "انقلاب" بطهران رافعين أعلام إيران للتعبير عن غضبهم ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما حمل المحتجون صور المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي هددته واشنطن، ورددوا هتافات من قبيل "سنقاتل، سنموت، ولن نستسلم".

وانضم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لاحقاً إلى المتظاهرين في الساحة، وتابع الاحتجاجات لفترة بينما استقبله المواطنون بترحيب.

في سياق متصل، بدأ العديد من الأشخاص الذين غادروا طهران بسبب الهجمات منذ أمس بالعودة إلى المدينة.

كما أعادت المحلات التجارية المغلقة فتح أبوابها تدريجياً.

ورغم استمرار مخاوف من تصاعد عسكري، إلا أن الحياة في طهران بدأت تعود إلى طبيعتها ببطء.

وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الطائرات الأمريكية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني "بسلام".

ومنذ 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.