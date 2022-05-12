العثور على جثة طفلة مجهولة بأرض زراعية في الدقهلية

عثر عدد من أهالى مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، على جثة طفلة مجهولة الهوية وبها إصابات متفرقة بالجسد، بأحد الأراضي الزراعية، وكلفت النيابة العامة بعمل نشرة بأوصافها.



كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ من إدرة شرطة النجدة إلى مأمور مركز شرطة أجا بالعثور على جثة طفلة مجهولة الهوية ملقاة داخل الزراعات وبها كدمات وحروق متفرقة بالجسد.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثة لطفلة لا تتجاوز الـ6 سنوات من عمرها، وبها العديد من الإصابات المتفرقة بالجسد.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة، وإخطار النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة كشف ملابسات الحادث، ومعرفة أسباب تواجد الجثمان بتلك المنطقة، وعمل نشرة بأوصاف الطفلة لتحديد هويتها.