محمود عباس: شيرين أبو عاقلة بطلة ضحت بحياتها دفاعا عن قضيتها وشعبها

نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي قتلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، صباح أمس الأربعاء.

وقال خلال مراسم، تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رسمي وشعبي، إن «شيرين أبو عاقلة بطلة ضحت بحياتها، دفاعا عن قضيتها وشعبها، وكان صوتها صوتا صادقا ووطنيا».

وتابع: «نقلت معاناة أمهات الشهداء والأسرى والقدس، والمخيمات والاعتصامات واقتحامات المدن والقرى والمخيمات»، ذاكرا أن «جريمة قتل شيرين أبو عاقلة ليست الأولى، بل سقط العشرات من شهداء الكلمة من الصحفيين الفلسطينيين والصحفيات».

وبدأت، منذ قليل، مراسم تشييع الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة «الجزيرة»، من مقر الرئاسة الفلسطينية.

وأقيم موكب رسمي لوداع وتكريم الصحفية، التي اغتيلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، صباح أمس الأربعاء، في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله.