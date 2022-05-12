 محمود عباس: شيرين أبو عاقلة بطلة ضحت بحياتها دفاعا عن قضيتها وشعبها - بوابة الشروق
الخميس 12 مايو 2022 11:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

محمود عباس: شيرين أبو عاقلة بطلة ضحت بحياتها دفاعا عن قضيتها وشعبها

هديل هلال
نشر في: الخميس 12 مايو 2022 - 10:58 ص | آخر تحديث: الخميس 12 مايو 2022 - 10:58 ص

نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي قتلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، صباح أمس الأربعاء.

وقال خلال مراسم، تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رسمي وشعبي، إن «شيرين أبو عاقلة بطلة ضحت بحياتها، دفاعا عن قضيتها وشعبها، وكان صوتها صوتا صادقا ووطنيا».

وتابع: «نقلت معاناة أمهات الشهداء والأسرى والقدس، والمخيمات والاعتصامات واقتحامات المدن والقرى والمخيمات»، ذاكرا أن «جريمة قتل شيرين أبو عاقلة ليست الأولى، بل سقط العشرات من شهداء الكلمة من الصحفيين الفلسطينيين والصحفيات».

وبدأت، منذ قليل، مراسم تشييع الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة «الجزيرة»، من مقر الرئاسة الفلسطينية.

وأقيم موكب رسمي لوداع وتكريم الصحفية، التي اغتيلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، صباح أمس الأربعاء، في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك