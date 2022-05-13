السجن المشدد 5 سنوات لـ20 متهمًا أشعلوا النيران في منزل جيرانهم بعد مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، حكمها في القضية رقم 12249 جنايات مركز أولاد صقر لسنة 2021، المتهم فيها 22 متهمًا، وذلك ببراءة المتهمين الأول والخامس عشر، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامهم بالاشتراك في إشعال النيران في منزل جيرانهم بقرية منشأة الأمير التابعة لمركز أولاد صقر، على إثر مشاجرة بين عائلتين أسفرت عن مقتل شاب أمام طفلته.

واتهمت جهات التحقيق المتهمين الـ 22 بأنهم قد استعرضوا القوة أمام المجني عليهم: أمل السعيد إسماعيل حسن وميادة سلامة جمعة سلامة ودعاء محمد السيد أحمد، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق أذى بدني بهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم بأن حضروا إليهم وبحوزتهم مواد حارقة (زجاج المولوتوف) بقصد الانتقام منهم لخلاف سابق بينهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم للخطر، وأنهم قد أشعلوا النيران بمنزل المجني عليها الأولى وأتلفوا عمدًا محتويات مسكنها، وحازوا وأحرزوا عصا خشبية ومواد حارقة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

التحريات دلت على أن الوقائع محل الاتهام سبقها مشاجرة بين الطرفين (عائلتي المتهمين والمجني عليهم) أودت بحياة شاب أمام طفلته، وسبق الحكم فيها على أب وأبنائه الأربعة بالسجن المُشدد لمدد تراوحت ما بين 3 إلى 15 سنة.