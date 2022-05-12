الحرب في أوكرانيا تهيمن على مباحثات وزيرة خارجية ألمانيا مع نظرائها بمجموعة السبع

تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، التشاور مع نظرائها من دول مجموعة السبعة "جي7" بشأن التأثيرات الناتجة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وإلى جانب هذه الحرب، التي ستهيمن على سلسلة المشاورات الدبلوماسية للمجموعة المقرر أن تستمر حتى يوم الأحد القادم بشمال ألمانيا، سيتم أيضا تناول موضوعات أخرى مثل أمن الطاقة والأمن الغذائي.

ومن المقرر أن تستقبل بيربوك نظراءها من دول مجموعة السبع بعد الظهر اليوم في منتجع بمدينة فانجلس يطل على بحر البطيق بولاية شلزفيج هولشتاين بشمال ألمانيا.

وبحسب تصريحات متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، من المقرر أن يشارك وزيرا خارجية أوكرانيا وجمهورية مولدوفا، دميترو كوليبا ونيكو بوبيسكو، في جانب من المباحثات، ومن المتوقع أن يكون ذلك صباح غد الجمعة.