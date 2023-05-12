الرئاسة الإيطالية: الرئيس ماتاريلا يستقبل زيلينسكي في روما غدا

أكد قصر الرئاسة في إيطاليا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا سوف يستقبل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما غدا السبت.



وذكرت تقارير إعلامية أن زيلينسكي قد يلتقي برئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني خلال زيارته لروما كما سيستقبله بابا الفاتيكان فرنسيس.



ومنذ وصول ميلوني إلى مقاليد السلطة وهي داعم قوي لأوكرانيا في تصديها للغزو الروسي. وسافرت إلى كييف في وقت سابق من العام الجاري.



ويدعو بابا الفاتيكان، بصورة شبه يومية منذ أكثر من عام، إلى الصلاة من أجل أوكرانيا، ويناشد كييف وموسكو الاتفاق على وقف إطلاق النار.



ولم يقبل الحبر الأعظم بعد دعوات كييف لزيارة أوكرانيا، ويقول إنه لن يذهب إلا حال تلقى دعوة لزيارة روسيا أيضا.



وألمح فرنسيس مؤخرا للصحفيين إلى أن هناك "مهمة" للفاتيكان الآن بشأن الحرب. ولم يدل بتفاصيل. ولم يتضح في البداية ما إذا كان يقصد زيارة زيلينسكي لروما والفاتيكان أم أمرا آخر.



كما يحتمل أن يسافر الرئيس الأوكراني إلى ألمانيا مطلع الأسبوع المقبل حيث سينال جائزة شارلمان المرموقة في آخن بالنيابة عن الشعب الأوكراني بعد غد الأحد.



ولم يتم تأكيد ما إذا كان سيتسلم الجائزة بنفسه. كما ذكرت تقارير أنه قد يسافر إلى برلين.



وزار الرئيس الأوكراني مؤخرا عدة مدن غربي أوروبا، في ظل تأمين شديد، من هلسنكي في مطلع مايو إلى لاهاي في هولندا، حيث يقع مقر المحكمة الجنائية الدولية.



كما زار لندن وباريس وبروكسل وواشنطن.