تركيا: نتائج الانتخابات المرتقبة الأحد ستعلن مساء ذات اليوم

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، اليوم الجمعة، أن النتائج غير النهائية للانتخابات العامة والرئاسية المقررة الأحد المقبل، ستُعلن مساء ذات اليوم.



وقال ينار: "سنعلن النتائج غير النهائية للانتخابات في مساء نفس يوم التصويت كما هو معتاد"، وفقا لوكالة الأناضول التركية.



وأضاف أن الهيئة أكملت استعداداتها للانتخابات العامة والرئاسية المقررة الأحد المقبل، واتخذت كافة تدابير للحفاظ على سلامة سير عملية الاقتراع.



ولفت إلى أن الانتخابات المرتقبة تشكل منعطفا مهما في تاريخ الديمقراطية التركية، كونها تشهد أكبر مشاركة للأحزاب السياسية على الإطلاق.



وأشار إلى اتخاذ الهيئة كافة التدابير المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي أو الهجمات الإلكترونية أثناء عملية الاقتراع وفرز الأصوات.



وأوضح أن الهيئة أكملت توزيع البطاقات الانتخابية على مراكز الانتخابات.



وفيما يتعلق بمراكز الاقتراع في منطقة الزلزال، ذكر ينار أن الهيئة اتخذت تدابيرها المتعلق بإقامة صناديق الاقتراع داخل كرافانات (منازل مسبقة الصنع) أُنشئت في حدائق المدارس المتضررة جراء الزلزال.



وأضاف أن الهيئة ستتيح التصويت للناخبين الذين غادروا منطقة الزلزال وذلك في المدن التي يقيمون فيها حاليا.



وتشهد تركيا الأحد، انتخابات برلمانية ورئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحًا عن تحالف الشعب، وكمال كليجدار أوغلو مرشحًا عن تحالف الأمة.



كما يخوض الانتخابات الرئاسية، سنان أوغان مرشحًا عن تحالف "الأجداد".