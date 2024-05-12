محافظ مطروح: قافلة طبية مجانية إلى مستشفى مدينة الحمام المركزي

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حرص المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة على توفير المزيد من الخدمات الطبية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم الدفع بقافلة الدعم الطبي والعلاجي لمستشفى الحمام المركزي، الثلاثاء المقبل، بعدد من التخصصات لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، وذلك في إطار قوافل الدعم الطبي والعلاجي المجانية التي تطلقها مديرية الصحة بمطروح لدعم، وتيسير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن أعمال قافلة الدعم الطبي والعلاجي من مديرية الصحة بمطروح لمستشفى الحمام المركزي تضم العديد من التخصصات الطبية منها "الباطنة العامة، الجراحة العامة، جراحة العظام، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، رمد، وعلاج طبيعي، الجلدية، الأسنان، تغذية الأطفال، أمراض القلب"؛ لتوقيع الكشف الطبي على المرضى المترددين بالعيادات الخارجية والتدريب، وتبادل الخبرات على رأس العمل. وأشار إلى أن خطة عمل قوافل الدعم الطبي والعلاجي، تأتي في إطار الرؤية السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واهتمام الدولة بصحة وسلامة المواطن والعمل على تخفيف العبء عن كاهله.

ولفت إلى أن تلك القوافل تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، والتي تفتقر إلى تنوع الخدمات الصحية وتماشيًا مع توجهات الدولة ولتوفير الدعم الطبي لها.

ونوه بأن القافلة تم الإعداد الجيد لها من خلال الفريق الإداري بالمديرية، ويتم تنفيذها بواسطة نخبة من الأطباء المهرة والمتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية، والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للقسم الداخلي بالمستشفى، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن هناك ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة.