المشاط: البنك الدولي يطلق منصة جديدة للضمانات أول يوليو المقبل

• تتيح المزيد من الأدوات التمويلية للقطاع الخاص

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، إن مجموعة البنك الدولي، تستهدف إطلاق منصة موحدة للضمانات أول يوليو المقبل، تُضاعف من الاستثمارات والضمانات التي تتيحها ومؤسسة التمويل الدولية.

جاء ذلك خلال إلقاء وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات «يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر»، خلال زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا لمصر، بحضور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من وزراء الحكومة ومسئولي القطاع الخاص.

وتابعت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على إعداد ورش عمل قريبًا، لإطلاع شركات القطاع الخاص على تلك المنصة الجديدة وما تتيحه من خدمات، بما يوسع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة في السوق المحلية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولي تعنل بالتنسيق مع الجهات الدولية على صياغة برامج دعم الموازنة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل الجهات الوطنية، ويأتي على رأس محاورها تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، وأحدث تلك البرامج إطار تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي، الذي يشارك فيه مؤسسات أخرى، ونعمل على الانتهاء منه قريبًا.



