وصف حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مزاعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي هاغاري، بشأن قتل 30 مسلحًا من حماس في حي الزيتون بقطاع غزة، بـ«الكذب والتضليل».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء السبت، إن جيش الاحتلال النازي، الذي يقتل المدنيين والأطفال ليل نهار، ليس غريبًا عليه أن يلجأ إلى الكذب والتضليل.

وذكر أن المقاومة تسمع مزاعم قتل أعدادًا كبيرة من عناصر المقاومة منذ اليوم الأول للحرب، مشددا أن إنجازات جيش الاحتلال المزعومة ثبت زيفها على أرض الواقع، قائلا إن إنجازهم الوحيد هو استهداف المدنيين وقتل النساء والأطفال.

وأقر «بدران» بعدم وجود تكافؤ في القوى والإمكانيات بين عناصر المقاومة وجيش الاحتلال المدعوم من الولايات المتحدة بجميع أنواع الأسلحة والذخيرة، معقبا: «ستظل مهمتنا أن ندافع عن شعبنا وأهلنا بما لدينا من إمكانيات».

وأوضح أن المقاومة تؤدي مهامها في الميدان وتتفاوض سياسيًا في الوقت ذاته بطريقة غير مباشرة؛ بهدف الدفاع عن الشعب الفلسطيني وتحقيق حلمه بالخلاص من الاحتلال الإسرائيلي.