بايرن ميونخ يرد على انتقادات رحلة إيبيزا

علق ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، على الانتقادات التي وجهت لفريقه من قبل كريستيان هيدل، المدير الرياضي لماينز، بسبب سفر لاعبي البافاري لقضاء عطلة في جزيرة إيبيزا الإسبانية احتفالًا بالتتويج بلقب البوندسليجا، رغم عدم نهاية الموسم بعد.

وقال هيديل في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "حتى ولو كان الأمر لا يؤثر علينا، ولكن أعتقد أن ذلك التصرف من بايرن ميونخ يطرح التساؤلات خاصة بعد إلغاء تلك الرحلة الأسبوع الماضي".

وأضاف: "بالنظر إلى المنافسة، لا أعتقد أن ذلك التصرف جيد، وسيتم طرح نقاشات الآن بشكل تلقائي كان يمكن تفاديها، الآن كل ألمانيا ستشاهد عن قرب كيف سيلعب البايرن أمام هوفنهايم".

بدوره رد إيبرل: "في الأسبوع الماضي كانت هناك العديد من الأمور لا تزال معلقة في الدوري وكان يمكن لنتائجنا أن تؤثر عليها، والوضع مختلف الآن وبالتالي لم نمانع خطط اللاعبين لقضاء عطلة لمدة يومين ونصف معًا".

وأتم: "تتبقى لنا مباراة واحدة، ولدينا لاعبون يتمتعون باحترافية كبيرة، هم يعرفون ماذا ينتظرهم على المحك، وبالطبع سنقدم كل شيء للفوز في هوفنهايم".