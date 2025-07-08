محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ترفض الغرامات الروسية على شركة جوجل

أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، اليوم الثلاثاء، حكما بعدم قانونية الغرامات التي قررت روسيا فرضها على شركة خدمات الإنترنت الأمريكية جوجل؛ بسبب رفض الشركة حذف مواد محددة من منصة بث الفيديوهات يوتيوب.

وقالت المحكمة، إن روسيا تنتهك حرية التعبير بفرضها هذه الغرامات.

وقضت محكمة الموجود مقرها في مدينة ستراسبورج الفرنسية بأن الضغط على الشركة بعقوبات مالية باهظة لفرض رقابة على مقاطع الفيديو أو السماح بمحتوى معين على منصتها يتعارض مع حماية حرية التعبير.

يذكر أن هيئة تنظيم الإعلام الروسية "روسكومنادزور" طالبت شركة جوجل في عامي 2021 و2022 بحظر محتوى معين على يوتيوب، بما في ذلك قناة المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي توفي عام 2024.

ولم تمتثل الشركة للأمر المتعلق بالمحتوى السياسي، ففرضت عليها الهيئة الروسية غرامة بواقع عشرات المليارات من الروبلات، بما يعادل حوالي 525 مليون دولار، وفقًا للمحكمة.

وأشارت المحكمة، إلى أن روسيا غرمت شركة جوجل بسبب حظرها حسابات اليوتيوب وبريد جي ميل التابعة لقناة تسارجراد التلفزيونية، وهي قناة تلفزيونية يملكها، وفقًا للحكم، رجل أعمال روسي فرضت عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات لدعمه حرب روسيا على أوكرانيا.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يُغيّر حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الكثير من الواقع العملي، إذ لا تعترف روسيا بقرارات المحكمة.