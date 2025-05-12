روسيا تشن هجمات على أوكرانيا باستخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة خلال الليل

أعلن سلاح الجو في أوكرانيا اليوم الاثنين، أن القوات الروسية شنت هجمات على البلاد خلال الليل باستخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية، وذلك بعدما رفض الكرملين وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما في الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولكن أكد مجددا أنه سيشارك في محادثات سلام محتملة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري بدون شروط.

ومن ناحية أخرى، لم يصدر أي رد من الكرملين على دعوة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمقابلته لإجراء محادثات سلام وجها لوجه في تركيا يوم الخميس.

ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تحديد من الذي سيتوجه إلى إسطنبول من الجانب الروسي.

وقال بيسكوف: "بشكل إجمالي، نحن عازمون على البحث بجدية عن سبل تحقيق تسوية سلمية طويلة المدى، هذا كل شيء".

وبذلت الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية جهودا حثيثة لوقف القتال، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من جنود الجانبين، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مدني أوكراني.

وفي خضم سلسلة من التطورات الدبلوماسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، رفضت روسيا مقترح وقف إطلاق النار الذي طرحه قادة الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها عرضت إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا الخميس المقبل.

وطالبت أوكرانيا، وحلفاؤها الأوروبيون، روسيا بقبول وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم الاثنين قبل بدء محادثات السلام. ورفضت موسكو هذا الاقتراح عمليا، ودعت بدلا من ذلك إلى عقد مفاوضات مباشرة في إسطنبول.

وقال قادة أوروبيون إن رفض روسيا وقف إطلاق النار الذي عرضته أوكرانيا سيؤدي إلى فرض مزيد من العقوبات على موسكو.

وأعادت ألمانيا، اليوم الإثنين، تذكير روسيا بهذا الالتزام.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس: "الوقت يمر بسرعة. تبقى 12 ساعة فقط حتى نهاية اليوم، وإذا لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار بحلول ذلك الوقت، فإن الجانب الأوروبي سيلتزم بالاتفاق" على فرض مزيد من العقوبات.

كما استضاف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في لندن اليوم الاثنين، دبلوماسيين بارزين من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وبولندا والاتحاد الأوروبي لمناقشة أفضل السبل للتصدي للعدوان الروسي.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إنه يتوقع أن يتوصل الجانبان إلى حل وسط خلال الأيام المقبلة، من شأنه أن يكسر الجمود بشأن ما إذا كانت المحادثات يمكن أن تبدأ من دون وجود هدنة قائمة.

وأضاف فيدان، في تفسيره للتأخير الحاصل، أن المسئولين الروس والأوكرانيين يدركون أهمية الرأي العام في بلديهما ويحاولون ضمان دعم الولايات المتحدة لمواقفهم.