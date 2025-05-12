تفاصيل زيارة بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك والآباء الأساقفة إلى روما

وصل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، يرافقه الآباء الأساقفة أعضاء السينودس البطريركي المقدس، إلى العاصمة الإيطالية روما، تلبيةً لدعوة من الكنيسة الجامعة للمشاركة في فعاليات يوبيل الرجاء، الذي يجمع الكنائس الشرقية، تحت شعار: "الوحدة والرجاء في زمن التحديات".

تتضمن الزيارة برنامجًا روحيًا ورعويًا مكثفًا، يشمل ترؤس غبطته للقداس الإلهي مع رعية الأقباط الكاثوليك في روما.

ومن أبرز المحطات الروحية في هذه الزيارة، الاحتفال بالقداس الإلهي وفق طقس الكنيسة القبطية الكاثوليكية في بازيليك القديسة مريم الكبرى، التي تضم ضريح قداسة البابا فرنسيس، وذلك بمشاركة عدد من الكرادلة والأساقفة من مختلف الكنائس الكاثوليكية، في لحظة تعبّر عن عمق الشركة الكنسية وغنى التقاليد الليتورجية المتنوعة في الكنيسة الجامعة.

كما تشمل الزيارة لقاءات رعوية مع أبناء الكنيسة هناك، إلى جانب لقاء رسمي مرتقب مع قداسة البابا لاون الرابع عشر.

وتُختتم الزيارة بالمشاركة في قداس بدء حبرية قداسة البابا لاون الرابع عشر، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، الموافق 18 مايو، بحضور وفود كنسية من مختلف أنحاء العالم.

وفي تصريح له، أعرب غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق عن بالغ فرحه بهذه الزيارة، مؤكدًا أنها تجسد عمق الشركة الكنسية، وتعكس التزام الكنيسة القبطية الكاثوليكية برسالة الرجاء والوحدة.

وأضاف غبطته: "مشاركتنا في هذا الحدث التاريخي هي شهادة حية على تضامن الكنائس في خدمة الإنجيل وشعب الله".