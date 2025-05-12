مبعوث الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط يلجأ لطوني بلير لطلب المشورة في سبل إنهاء حرب غزة

لجأ ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير، للحصول منه على المشورة حول سبل إنهاء الحرب في غزة.

وقالت مصادر لصحيفة "تلجراف" البريطانية، إن ويتكوف، مطور العقارات المعروف وصديق ترامب الشخصي، استعان ببلير كمستشار ضمن شبكة من الخبراء.

يأتي ذلك بعد أن عبر ترامب عن استيائه من بطء التقدم في ملف غزة، الذي كان أحد أبرز تعهداته الانتخابية في إنهاء الحروب.



وأوضح مصدر دبلوماسي غربي، أن "بلير هو خيار طبيعي، فهو وسيط ماهر ويتمتع بعلاقات مع كلا الطرفين".

ويشرف ويتكوف أيضا على جهود موازية تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، كما أجرى محادثات في سلطنة عمان بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب وكالة يما الإخبارية.

لكن افتقار ويتكوف إلى الخبرة الدبلوماسية أثار قلقا لدى عدد من حلفاء ترامب، خصوصا أنه لم يحقق تقدما يذكر حتى الآن في الملفات التي أوكلت إليه، كما وجهت له انتقادات بسبب تجاوزه للبروتوكولات الرسمية خلال اجتماعاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ اعتمد على مترجمي الجانب الروسي بدلا من إحضار مترجمين أمريكيين.

ومع تصاعد هذه الانتقادات، لجأ ويتكوف إلى بلير، آملا الاستفادة من خبراته المتراكمة في النزاعات طويلة الأمد، ومعرفته الدقيقة بتعقيدات المنطقة، وعلاقاته مع مختلف الأطراف.

وقال أحد المطلعين في واشنطن، إن الاستعانة ببلير تمثل تحركا ذكيا من قبل ويتكوف، الذي غالبا ما ينتقد بسبب نهجه غير التقليدي في التفاوض.

وأضاف مصدر دبلوماسي، أن "ويتكوف المعروف بقراراته العفوية ورفضه تلقي الإحاطات الرسمية، بدأ الآن في التشاور مع مجموعة أوسع من الشخصيات الأكثر خبرة".

وأشار المصدر، إلى أن "ويتكوف الذي لطالما أبدى تشككا تجاه وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي، بات الآن منفتحاً على آراء أوسع، بما في ذلك آراء شخصيات مثل توني بلير".