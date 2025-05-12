إذاعة الجيش الإسرائيلي: وصول سيارات الصليب الأحمر لموقع تسليم الأسير عيدان ألكسندر

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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بوصول سيارات الصليب الأحمر إلى موقع تسليم الأسير عيدان ألكسندر شمال خان يونس.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منسق إسرائيل لشؤون الأسرى والمفقودين جال هيرش والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في طريقهما إلى قاعدة ريعيم العسكرية.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت تسليم الأسير عيدان ألكساندر اليوم الاثنين، فيما تحدثت تقارير أن التسليم يتم في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومساء الأحد، أعلنت حركة حماس، اعتزامها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، بعد اتصالات أجرتها مع واشنطن خلال الأيام الماضية في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار حماس بالإفراج عن ألكسندر بأنه "بادرة حسن نية" ردا على جهود بلاده والوسطاء قطر ومصر.

وأعرب عن أمله في أن يكون هذا التطور من أولى الخطوات اللازمة لإنهاء الصراع.