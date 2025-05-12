تشخيص إصابة ستيلر يرفع معنويات شتوتجارت قبل نهائي الكأس

قد يتمكن أنجيلو ستيلر، لاعب فريق شتوتجارت، من المشاركة في نهائي كأس ألمانيا أمام أرمينيا بيلفيلد يوم 24 مايو الجاري، وذلك بعدما أظهرت الفحوصات التي أجراها على الكاحل أن إصابته ليست بالخطورة الكبيرة.

وأظهرت الفحوصات التي تم إجراءها اليوم الاثنين، أن ستيلر تعرض لإصابة بسيطة في الأربطة.

وقال فابيان فولجموث، المدير الرياضي للنادي: "نأمل في أن يتمكن أنجيلو من اللعب في النهائي، لكن علينا الانتظار ورؤية مدى تعافيه".

ولم تعد مشاركة ستيلر في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية في يونيو المقبل مع المنتخب الألماني مستبعدة، حيث سيعلن المدير الفني للفريق جوليان ناجلسمان عن قائمته يوم 22 من الشهر الجاري.

وتعرض ستيلر للإصابة في المباراة التي فاز فيها فريقه على أوجسبورج 4-0 ببطولة الدوري أمس الأحد، وهو أول فوز لشتوتجارت على ملعبه فيما يقرب 4 أشهر، منهيا سلسلة من الهزائم على ملعبه وصلت إلى 6 مباريات متتالية.

وتعرض اللاعب المرتبط بالانتقال إلى ليفربول حسب وسائل الإعلام، لتدخل قوي من صامويل إيسيندي لاعب أوجسبورج والذي خرج مطرودا بعد 12 دقيقة فقط.

وقال سيباستيان هونيس، المدير الفني للفريق الذي يتواجد في وسط الترتيب بعدما أنهى الموسم الماضي وصيفا: "إذا كان هناك فرصة ليكون جاهزا للمشاركة سنفعل ذلك".

ويعد شتوتجارت المرشح الأوفر حظا للفوز في نهائي الكأس في مواجهة أرمينيا بيلفيلد أحد أندية الدرجة الثالثة، حيث يسعى الفريق لتحقيق أول لقب كبير له منذ فوزه بالدوري عام 2007.