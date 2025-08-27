قال البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه كان يعلم جيدًا أن فريقه سيواجه منافسًا يعتمد على الدفاع بعشرة لاعبين خلال مباراة فاركو في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "كنا نعرف كيف سنتعامل مع المباراة وكيف نستغل الثلث الأخير من الملعب، لكن في الشوط الأول لم نتمكن من إنهاء الهجمات بالشكل المطلوب، كما لم يكن لدينا عدد كافٍ من اللاعبين داخل منطقة جزاء المنافس، ولذلك لم نترجم سيطرتنا إلى أهداف. نحتاج إلى العمل على تحسين اللمسة الأخيرة في الهجمات."

وتابع فيريرا: "في الشوط الثاني سجلنا هدفًا مبكرًا، وهذا أفضل سيناريو حتى لا يلجأ المنافس لإضاعة الوقت، وهو ما حدث بالفعل في الشوط الأول دون أي تدخل. نحن نحترم خطط أي مدرب سواء هجومية أو دفاعية، لكن محاولة قتل المباراة تقلل من متعة كرة القدم. رسالتي للصحفيين أن يتحدثوا عن هذا الأمر، لأنه ليس الصورة التي يجب أن تقدمها مصر للعالم عن كرة القدم. نحن مطالبون في الملعب بأن نظهر بأفضل مستوى، كما أن الحكام مطالبون بعدم السماح للفرق بإضاعة الوقت وقتل المتعة."

وأضاف: "بعدما سجلنا هدف التقدم واصلنا السيطرة، وكنت سعيدًا جدًا، وكانت سعادتي ستزداد لو أحرزنا أهدافًا أكثر. نحتاج إلى التعامل بشكل أفضل مع بعض المواقف، لكني أرى أن الفوز كان مستحقًا."

وعن مشاركة عدي دباغ قال فيريرا: "هو يشارك لأنه جاهز بدنيًا. لا نهتم بنتائج الفرق الأخرى، فلدينا دوافعنا الخاصة بعيدًا عن أي عوامل خارجية."

وواصل: "أحمد حمدي يحتاج إلى جهد كبير ليكون ضمن حسابات الفريق، وهناك لاعبون يبذلون أقصى ما لديهم، وأتمنى أن يكون الحديث دائمًا عن الفريق ككل."

وأشار المدرب البلجيكي إلى أن: "الفريق يدافع كوحدة واحدة، فقد استقبلنا هدفًا واحدًا فقط منذ بداية الموسم، وأشكر الحارس وخط الدفاع، وكذلك لاعبي الوسط والمهاجمين على المجهود المبذول."

وبخصوص الدفع بأحمد فتوح قال: "قررنا إراحة بنتايغ لأنه خاض 3 مباريات كاملة. نحن نحرص دائمًا على مبدأ التدوير في التشكيل وفقًا لطريقة لعبنا وطبيعة المنافس."

واختتم فيريرا تصريحاته قائلاً: "صادفنا سوء توفيق في مباراة اليوم؛ فهناك كرة اصطدمت بالقائم وأخرى مرت بجواره، كما أضعنا العديد من الفرص. سنعمل على تحسين ذلك في الفترة المقبلة."

وحقق الزمالك الفوز على فاركو بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على استاد السلام ضمن الجولة الرابعة من مسابقة "دوري نايل"، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بها جدول الترتيب.