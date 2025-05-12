الدنمارك تتولى رئاسة مجلس القطب الشمالي وسط تطلعات ترامب لضم جرينلاند

تولت الدنمارك اليوم الاثنين، الرئاسة الدورية لمجلس القطب الشمالي من النرويج وسط زيادة حدة التوتر الأمني في المنطقة وسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم جرينلاند.

وعينت الدنمارك فيفيان موتزفيلدت، وزيرة خارجية جرينلاند، رئيسة جديدة للمجلس، وهو تجمع من ثماني دول من الدول المتاخمة للقطب الشمالي.

يشار إلى أن جرينلاند إقليم شبه مستقل في الدنمارك، التي رفضت تصريحات ترامب عن شراء الجزيرة.

وفي رد على سؤال حول التفاوض مع الولايات المتحدة، أعادت موتزفيلدت التأكيد على التزام حكومتها بأن تصبح جرينلاند دولة مستقلة بينما لا تزال تعمل مع إدارة ترامب.

وقالت: "أظن أننا كنا واضحين للغاية في سياستنا، أننا لا نريد أن نكون دنماركيين ولكننا لا نريد كذلك أن نكون أمريكيين.. إن تعاوننا مع الإدارة الجديدة قوي للغاية".

وخلال دور النرويج الذي استمر لمدة عامين على رأس القيادة، واجه مجلس القطب الشمالي ضغوطا حول كيفية التعامل مع ترامب وحرب روسيا في أوكرانيا.

وروسيا هي أكبر دولة في القطب الشمالي وتولت رئاسة المجلس قبل النرويج.

وكان المجلس هو أحد الأماكن القليلة التي عملت فيها الدول الغربية مع روسيا بشكل وثيق ، ولكن الأعضاء قرروا تعليق عملهم مع روسيا بعد فترة وجيزة من شن موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقالت موتزفيلدت: "يجب أن يظل القطب الشمالي منطقة يتم فيها حل التوترات من خلال الدبلوماسية، وحيث تتم حماية حقوق السكان الأصليين ويسود فيها التعاون".

وأضافت: "هذا الأمر أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى. فنحن نؤمن إيمانا راسخا بأن التعاون سيستمر في البناء - حتى في الأوقات المضطربة - وسيؤدي إلى مستقبل أقوى وأكثر مرونة للقطب الشمالي وشعوبه".