محافظ شمال سيناء يبحث تطوير الأعمال مع رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء

استقبل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، المهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، في مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة العريش، بحضور اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أحمد سمير حرش، رئيس قطاع شبكات شمال سيناء.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والشركة لتطوير قطاع الكهرباء في شمال سيناء، حيث أكد المحافظ أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف مدنها، ومن بينها قطاع الكهرباء.

من جانبه، أكد المهندس سامي عرفة أبو وردة حرص الشركة على التعاون مع المحافظة في رفع العناء عن المواطنين بشمال سيناء، وتقديم كل سبل الدعم لهم من أجل تعمير وتنمية سيناء.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود المحافظة لتعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في شمال سيناء.