كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحضور على مستوى القادة في القمة العربية المقرر عقدها في العاصمة العراقية بغداد يوم 17 مايو الجاري، «لا يبدو كاملا».



وقال خلال مقابلة لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الاعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» إن تحديد الحضور النهائي يجري في اليوم السابق لانعقاد القمة، مضيفا: «يوم الجمعة 16 مايو في المساء سنعرف من الحضور كما جرى العرف، كل ما أستطيع أن أقوله لن تكون القمة كاملة على مستوى الرؤساء».

وأكد أن القمة هي «قمة عادية لها جدول أعمال عادي وليست استثنائية بموضوع واحد»، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية لن تكون الموضوع الوحيد المطروح على جدول الأعمال، لافتا إلى أن قمتين لبحث القضية الفلسطينية عُقدتا خلال الـ 12 شهرا الماضية في الرياض والقاهرة.

وشدد على أهمية انعقاد القمة بحد ذاته، قائلا إن «مجرد اجتماع العرب فيما بينهم ويقعدوا ويتكلموا هو في حد ذاته رسالة أن هذه المنطقة العربية التي تمتد من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهندي، على مدى 13 ساعة طيران بين مسقط من جهة وأغادير من ناحية أخرى بأن العرب موجودون».