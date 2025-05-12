انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لكلية الوافدين «الأزهر وصناعة المصلحين»

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول «الأزهر وصناعة المصلحين»، الذي تنظمه كلية العلوم الإسلامية والعربية للوافدين، بمركز الأزهر للمؤتمرات، بتوجيهات من الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ويشهد المؤتمر، مشاركة نخبة من العلماء والأساتذة والباحثين من داخل مصر وخارجها، بينهم الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا، والدكتورة نهلة الصعيدي عميد الكلية.

ويؤدي مهمات مقرر المؤتمر الدكتور صالح أحمد عبدالوهاب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أمين المؤتمر، والدكتور خالد شاكر وكيل الدراسات العليا، كما يقوم بأعمال التنسيق للمؤتمر: الدكتور عبدالرحمن فوزي فايد مدير وحدة الجودة بالكلية، والدكتور محمود منصور.

وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين، أن المؤتمر يُمثل محطة علمية مهمة لتسليط الضوء على الدور الأصيل للأزهر الشريف في صناعة المصلحين، وإعداد طلابه؛ ليكونوا سفراء لقيم الاعتدال والإصلاح في مجتمعاتهم، موضحة أن المؤتمر يأتي ضمن جهود الكلية في ترسيخ منهج الوسطية والتفاعل الحضاري مع القضايا المعاصرة.

وأوضحت أنه يسعى إلى تقديم رؤية علمية متكاملة حول آليات صناعة المصلحين من خلال المنهج الأزهري، وتشجيع الحوار الأكاديمي بين الباحثين والطلاب، بما يُسهم في إنتاج معرفة مسئولة قادرة على مواكبة التحديات العالمية.