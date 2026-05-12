قطر تدين اختطاف ناقلة نفط على متنها عدد من البحارة المصريين

تدين دولة قطر حادث اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية على متنها عدد من البحّارة المصريين، واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية بالقرب من إقليم بونت لاند، وتعده انتهاكا سافرا للقانون الدولي، وتهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان، صباح الثلاثاء، تضامن الدوحة الكامل مع جمهورية مصر العربية وذوي البحارة، مشددة على ضرورة ضمان أمنهم وسلامتهم وتسريع عملية الإفراج عنهم.

ودعت الوزارة إلى تضافر الجهود الدولية لضمان أمن الملاحة البحرية وحرية المرور في الممرات المائية الدولية، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار إقليميا وعالميا.

وأمس الاثنين، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إنها تتابع عن كثب، حادث اختطاف ناقلة النفط M/T Eureka من المياه الإقليمية اليمنية، واقتيادها إلى المياه الإقليمية للصومال بالقرب من إقليم بونت لاند.

ووجّه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، السفارة المصرية في مقديشيو بمتابعة أوضاع البحارة الثمانية المصريين المتواجدين على متن السفينة، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لهم، والعمل على سرعة الافراج عنهم، والتواصل على أعلى مستوى مع السلطات الصومالية لضمان أمن وسلامة البحارة المصريين.