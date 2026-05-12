حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال قرب مجرى نهر دير سريان برشقة صاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف تجمع لجنود الاحتلال قرب مجرى نهر دير سريان برشقة صاروخية.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن «عناصره استهدفوا عند السّاعة 08:00 صباحا (بالتوقيت المحلي)، تجمُّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب مجرى نهر دير سريان بصلية صاروخية».

وأشار إلى أن «الاستهداف يأتي دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان، وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين».

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني أنه شنّ ثلاث هجمات على القوات الإسرائيلية في منطقتين بجنوب لبنان، مما زاد من الضغط على وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي.

وقال الحزب إنه استهدف آليات عسكرية وجنودًا إسرائيليين في غارة جوية بطائرة مسيّرة في بلدة طير حرفة صباح الاثنين. وذكر الحزب أنه «شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من إحدى شاحنات الوقود في الموقع».

وأعلن حزب الله أنه شنّ غارة جوية أخرى بطائرة مسيّرة على موقع إسرائيلي في البلدة بعد ثلاث ساعات، مستهدفًا هذه المرة مركبة عسكرية إسرائيلية من طراز «هامفي».

ولا تزال مسيرات حزب الله المتفجرة من أبرز التهديدات التي تقرّ إسرائيل بفشلها في مواجهتها والتعامل معها حتى الآن، مما دفع تل أبيب إلى التلويح -وفقًا للإعلام الإسرائيلي- بخيار توسيع العمليات العسكرية البرية لمواجهة هذا التحدي، رغم إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وأفادت القناة الـ12 العبرية، بأن الجيش يستعد لتوسيع عملياته البرية في لبنان بانتظار قرارات المستوى السياسي، في ظل ما وصفته بـ«التهديد الكبير» الذي تشكله المسيّرات المتفجرة على القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان.

ويعلن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي إصابات في صفوف قواته نتيجة هجمات المسيّرات خلال تنفيذه عمليات توغل وهدم مبانٍ ومنشآت في بلدات بجنوب لبنان.

ورغم الجهود التكنولوجية والاستخبارية التي تتحدث عنها تل أبيب، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن نجاح إحدى مسيّرات حزب الله في استهداف بطارية تابعة لمنظومة القبة الحديدية.