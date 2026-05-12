صافرات استهجان تلاحق ميرتس خلال مؤتمر نقابي في برلين

قوبل المستشار الألماني فريدريش ميرتس بصفارات استهجان خلال دعوته إلى إصلاحات اجتماعية واسعة النطاق أمام مؤتمر كبير للنقابات العمالية في برلين اليوم الثلاثاء.

ودعا ميرتس، خلال كلمته أمام المؤتمر العام لاتحاد النقابات الألمانية، ممثلي العمال إلى النظر إلى أجندة الإصلاحات التي تطرحها حكومته باعتبارها فرصة وليست تهديدا، إلا أن دعوته لم تلق دعما يُذكر بين نحو 400 مندوب مشاركين في المؤتمر بالعاصمة الألمانية.

وقال ميرتس إن الحفاظ على الازدهار لا يمكن تحقيقه دون نمو اقتصادي، مؤكدا أن الاقتصاد الألماني بحاجة إلى تغييرات هيكلية لتعزيز أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأضاف زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي: "لقد فشلنا ببساطة في تحديث بلدنا"، مشددا على ضرورة أن "تستجمع ألمانيا قواها".

ورغم أن الائتلاف الحكومي بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي واجه خلال الأسابيع الماضية صعوبات في الاتفاق على إجراءات تقشف ملموسة، فقد أقرت الحكومة الشهر الماضي مشروع قانون يهدف إلى توفير مليارات اليورو في نظام الرعاية الصحية.

وأثارت إشارة ميرتس إلى إجراءات التقشف صفارات واستهجانا داخل مؤتمر النقابات اليوم الثلاثاء.

ووصف ميرتس إصلاح نظام التقاعد، المقرر إقراره هذا الصيف، بأنه "أصعب التحديات"، وقال: "لا شيء من هذا نابع من سوء نية مني أو من الحكومة الألمانية... إنها الديموغرافيا والرياضيات"، ما أثار مزيدا من صفارات الاستهجان بين الحضور.

ودعا ميرتس النقابيين إلى المشاركة في عملية الإصلاح، قائلا: "نحتاج إلى هذا البحث المشترك عن سبل لدفع بلدنا إلى الأمام... إيجاد أفضل طريق للمضي قدما معا هو أمر يجب أن ننجح فيه مجددا، خاصة اليوم"