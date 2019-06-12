وزير الداخلية يستقبل نظرائه الأفارقة على هامش منتدى مكافحة الفساد

توفيق: الأوضاع الإقليمية تستلزم تضافر الجهود الدولية لمحاصرة الإرهاب

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حرص الوزارة الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الأفريقية الشقيقة، انطلاقًا من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في دول القارة، مشيرًا إلى أن الأوضاع الإقليمية الراهنة تستلزم تضافر الجهود الدولية لمحاصرة انتشار الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لوزراء الداخلية والأمن في دول أوغندا وسيراليون والكونغو وغانا وبوروندى وتشاد وزامبيا وليسوتو، وذلك على هامش مشاركتهم بفعاليات المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، الذي يعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأعرب توفيق، عن ترحيبه بزيارة نظرائه الأفارقة، موضحًا أن أن وزارة الداخلية المصرية على استعداد كامل للتعاون المشترك في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات في شتى مجالات العمل الأمني، لاسيما مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال والجريمة الإليكترونية.

وقد تم خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الوزراء الضيوف على حرص أجهزة الشرطة فى بلادهم على الاستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة في مجالات الأمن ومكافحة الفساد وجرائم المال العام، بالإضافة لتطلعهم إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات، وبخاصة فيما يتصل بالكيانات الإرهابية وتتبع مصادر تمويلها.

كما رحب توفيق، خلال مشاوراته مع الوزراء الأفارقة بتوسيع استفادة كوادر الشرطة الأفريقية من الإمكانيات الفنية والتدريبية المتاحة بأجهزة الشرطة المصرية، وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتقدمة التي تعقدها الوزارة في كافة المجالات الشرطية المطلوبة، التزامًا من وزارة الداخلية بدعم أجهزة الأمن في الدول الأفريقية الشقيقة وإدراكًا منها لحجم التحديات الأمنية الملقاة على عاتقها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الأفريقى بالاهتمام البالغ والانفتاح والتعاون مع دول القارة.