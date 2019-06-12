مجلس الأهلي يناقش الإجراءات القانونية فى أزمة الدوري

ناقش مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب العديد من الملفات في الأجتماع الذي جرى مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ثم أستمع المجلس إلى المستشارين القانونيين للنادي بخصوص أزمة مباريات الدوري والذين قاموا بشرح الاجراءات القانونية التي تمت أمام لجنة التظلمات ومركز التسوية والتحكيم الرياضي. وقال المستشارين القانونيين أن الهيئة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم سوف تقوم غدًا بنظر الشق المستعجل في الدعوى.



كما وافق المجلس على مايلي:-

– تعيين الكابتن محمود سامي شحاته مديرًا لمصيف النادي بمارينا.

– اعتزال مي هشام لاعبة الفريق الاول لكرة اليد سيدات.

– احتراف دينا علاء مشرف لاعبة الفريق الاول لتنس الطاولة بالنادي في الدوري الالماني.

– مشاركة الفريق الاول لتنس الطاولة للرجال والسيدات بالنادي في البطولة الافريقية للاندية الابطال المقرر اقامتها في نيجيريا خلال الفترة من ٣٠ يوليو وحتى ٤ اغسطس المقبلين.

– اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية والادارية والطبية للالعاب الفردية والجماعية للموسم الرياضي الجديد والمقدم من الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي.