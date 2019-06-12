فيتنام تفرض رسوما ضد بعض المنتجات الصينية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية تطبيق رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق ضد بعض المنتجات الصينية الأصل.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية ، أن هذه الرسوم المؤقتة سوف تطبق على عدد من منتجات الألومنيوم الصينية الصنع ، حيث جاءت هذه الخطوة بعد دراسة دامت نحو خمسة أشهر من جانب وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية، ومن المقرر أن تتراوح هذه الرسوم ما بين 46ر2 إلى 58ر35 بالمائة.

ومن المنتظر أن تصدر فيتنام قرارا قبيل نهاية العام الجاري بشأن إمكانية تمديد تطبيق رسوم الإغراق ضد هذه المنتجات الصينية من عدمه.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أقدمت مؤخرا على فرض رسوم جمركية ضد الواردات الصينية تقدر بنحو 200 مليار دولار وذلك في إطار الحرب التجارية القائمة بين الدولتين.