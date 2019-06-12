مانشستر يونايتد يضم نجم منتخب ويلز

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قال نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء إنه أكمل اجراءات التعاقد مع دانييل جيمس جناح منتخب ويلز من سوانزي سيتي

ووقع جيمس (21 عاما) عقدا لخمس سنوات مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام آخر.

وقال جيمس في بيان ”إنه واحد من أفضل الأيام في حياتي. كنت أتطلع دوما لخوض هذا التحدي“.

وتابع ”الدوري الممتاز أفضل مسابقة في العالم ومانشستر يونايتد هو أنسب مكان بالنسبة لي لمواصلة التطور كلاعب“.

وسجل جيمس، الذي انضم إلى سوانزي من هال سيتي في 2014، خمسة أهداف في 38 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي ليحتل الفريق المركز العاشر في دوري الدرجة الثانية.

كما هز الشباك في أول مباراة يخوضها أساسيا مع ويلز أمام سلوفاكيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 في مارس اذار الماضي.

وسيكون جيمس أول صفقة يبرمها يونايتد قبل انطلاق الموسم الجديد بعدما احتل المركز السادس في الدوري الممتاز بفارق 32 نقطة عن مانشستر سيتي البطل.

وقال أولي جونار سولشار مدرب يونايتد ”دانييل جناح واعد يملك مهارات كبيرة ورؤية ثاقبة للملعب وسرعة استثنائية“.

وتابع ”قضى موسما رائعا مع سوانزي سيتي ويملك كل الامكانات التي تؤهله للعب في مانشستر يونايتد.

”يسعدنا انضمامه ونتطلع جميعا للعمل معه. انها البيئة المناسبة لدانييل لمواصلة التطور“.