مقتل إرهابي في كمين الجيش غربي الجزائر

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بمقتل إرهابي في كمين لمفرزة من الجيش اليوم الأربعاء، بضواحي منطقة حمام ريغة بولاية عين الدفلى غربي الجزائر.

وذكرت الوزارة في موقعها الرسمي على الانترنت أن العملية التي لا تزال متواصلة مكنت من ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وقنبلة يدوية.

من جهة أخرى، ضبطت مفرزة أخرى للجيش مخبأين للأسلحة والذخيرة يحتويان على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومسدس رشاش من نوع" أف أم بي كا" وخزنتين وسلسلة ذخيرة، بالإضافة إلى 537 طلقة من مختلف العيارات، أمس الثلاثاء، إثر دورية بحث وتفتيش قرب منطقة عين أمقل بولاية تمنراست اقصى جنوبي البلاد.