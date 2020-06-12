المحكمة الدستورية في بوروندي تكلف الرئيس المنتخب تولي السلطة عقب وفاة الرئيس نكورونزيزا

أعلنت المحكمة الدستورية في بوروندي اليوم الجمعة، أن الرئيس المنتخب بالبلاد سيتم تكليفه بمباشرة مهام منصبه، عقب وفاة الرئيس المنتهية ولايته الحالي بيير نكورونزيزا هذا الأسبوع.



وقالت المحكمة في مؤتمر صحفي إن إيفارست ندايشيمي، الذي فاز بانتخابات الرئاسة في مايو ، وكان من المقرر أن يتولى الحكم في أغسطس، سيتم تنصيبه في أقرب وقت ممكن.



ولم يتحدد بعد أي موعد لمراسم حلف اليمين.



وكان نكورونزيزا، الذي تولى السلطة في تلك الدولة الصغيرة بشرق أفريقيا منذ عام 2005، قد توفي بشكل مفاجئ إثر توقف عضلة القلب عن عمر ناهز الخامسة والخمسين عاما.