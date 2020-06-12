تركيا تحث ألمانيا على إلغاء التحذير من السفر

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن خيبة أمله إزاء قرار الحكومة الألمانية تمديد التحذير من السفر إلى تركيا على خلفية جائحة كورونا.

وقال الوزير في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" المقرر صدورها غدا السبت: "من الصعب بالنسبة لنا فهم الأسباب العلمية وراء هذا القرار"، مضيفا أنه ينتظر أن تلغي ألمانيا التحذيرات من السفر "في أقرب وقت ممكن"، مؤكدا أن كل شيء مجهز لضمان رحلة آمنة إلى تركيا.

يُذكر أن مجلس الوزراء الألماني وافق أول أمس الأربعاء على تمديد التحذير من السفر إلى أكثر من 160 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي، من بينها تركيا، حتى نهاية أغسطس المقبل، مع إمكانية تطبيق استثناءات لبعض الدول التي انحسر فيها انتشار فيروس كورونا المستجد على نحو كاف.

وسيؤخذ في الاعتبار في تحديد الدول المستثناة معايير مثل تطورات أعداد العدوى وإمكانيات أنظمتها الصحية وسعة إجراء الاختبارات وقواعد النظافة الصحية وإمكانيات إعادة المسافرين وإجراءات السلامة للسائحين.

وتعتبر تركيا ثالث وجهة مفضلة للسائحين الألمان بعد إسبانيا وإيطاليا. وينتظر قطاع السياحة هناك بشغف عودة السائحين الألمان. واستأنفت شركة الخطوط الجوية التركية "توركيش إيرلاينز" شبه الحكومية رحلاتها الدولية أمس الخميس عقب توقف دام أكثر من شهرين، من بينها أيضا رحلات إلى ألمانيا. ولم يعد هناك حاليا حظر على دخول الألمان إلى تركيا.