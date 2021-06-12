 ميركل تعقد لقاء مع بايدن على هامش قمة مجموعة السبع - بوابة الشروق
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ميركل تعقد لقاء مع بايدن على هامش قمة مجموعة السبع

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
د ب أ
نشر في: السبت 12 يونيو 2021 - 8:56 م | آخر تحديث: السبت 12 يونيو 2021 - 8:56 م


أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت على تويتر اليوم السبت أن المستشارة انجيلا ميركل عقدت لقاء لتبادل الأفكار مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة كورنوال البريطانية.

وأوضح زايبرت أن ميركل تحدثت مع بايدن ظهر اليوم بين جلستي العمل لزعماء مجموعة السبع.

يذكر أن هذا هو أول لقاء فعلي بين ميركل وبايدن على أضيق نطاق وذلك بسبب جائحة كورونا.

ونشر زايبرت صورا على تويتر تظهر جلوس ميركل وبايدن في شرفة كبيرة مكشوفة (تراس) وشارك في الجلسة مستشار ميركل لشؤون السياسة الخارجية يان هيكر ومستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان.

وتظهر الصور أن اللقاء ساده جو ودي وإيجابي.

وكان بايدن دعا ميركل أمس الجمعة لزيارة البيت الأبيض في الخامس عشر من يوليو المقبل.


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