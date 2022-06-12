وزيرة الثقافة التونسية تشارك في احتفالية أربد عاصمة للثقافة العربية 2022 بالأردن

شاركت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية الدكتورة حياة قطاط القرمازي، اليوم/السبت/، في فعاليات اليوم الأول من احتفالية "اربد عاصمة للثقافة العربية 2022" بدعوة من نظيرتها الأردنية الدكتورة هيفاء النجار، وحضور المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) الدكتور محمد ولد أعمر وعدد من الوزارء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي وسفير تونس بالأردن خالد السهيلي إلى جانب العديد من ممثلي المنظمات الإقليمية والهيئات العربية.

وأكدت قطاط، - في تصريح صحفي خلال مشاركتها - إن الاحتفال بمدينة أربد كعاصمة للثقافة هي فرصة مهمة تلتقي من خلالها كل البلدان العربية لعقد شراكات متميزة ترقى بالقرابة الثقافية بين الشعوب وتساهم في تطوير أواصر التعاون والتواصل بينهم وتعمل على مزيد تعزيز ثقافة العروبة.

وأوضحت أنه من المنتظر أن يعقب هذا اليوم الاحتفالي الأول مجموعة من التظاهرات الثقافية والأنشطة التوعوية للتعريف بمكونات الثقافات العربية والجهوية لكل البلدان والترويج لها إقليميا ودوليا.

وتضمن البرنامج الافتتاحي حفل كرنفال سيارات ينطلق من وسط البلد في اتجاه مدينة الحسن الرياضية، ومجموعة من الرقصات الشعبية المستوحاة من التراث الشعبي الأردني العريق.

يذكر أن مدينة أربد الأردنية ستتسلم مشعل عاصمة الثقافة العربية من قبل مدينة بيت لحم الفلسطينية.