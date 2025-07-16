الهند تسعى لرسوم جمركية أمريكية أقل من 19%

أعرب مسئولون هنود عن أملهم في التوصل لاتفاق تجاري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعدل رسوم أقل مما اتفق عليه مع إندونيسيا فيما تسابق نيودلهي الزمن للوفاء بالموعد النهائي الذي يحل في الأول من أغسطس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ترامب أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سوف تفرض رسوما جمركية بنسبة 19% على الواردات من إندونيسيا بتراجع من نسبة الـ32% التي هددت بفرضها وسوف تتمكن من شحن السلع الأمريكية إلى البلاد بدون رسوم.

وأوضح مسئولون في نيودلهي طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المناقشات خاصة، أن الهند سوف تسعى للحصول على رسوم أكثر تفضيلا من إندونيسيا ونسبة الرسوم البالغة 20% التي قال ترامب إنه سوف يفرضها على فيتنام.

وتعمل الولايات المتحدة والهند باتجاه اتفاق من شأنه أن يخفض الرسوم المقترحة لأدنى من 20%، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء في وقت سابق، ويوجد حاليا فريق تفاوضي في واشنطن لدفع المحادثات قدما.