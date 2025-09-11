رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية للتدريب المصري الأمريكي المشترك (النجم الساطع -2025)

شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الختامية للتدريب المصري الأمريكي المشترك (النجم الساطع -2025) والمتمثلة في تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البحرية، وذلك بحضور الفريق أول ديميتريوس خوبيس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب.

حيث بدأت فعاليات المرحلة بعرض مفصل للأنشطة المنفذة والتي تضمنت الدفاع ضد التهديدات غير النمطية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحية بالأعيرة المختلفة، كذلك تنفيذ ممارسة حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها، بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطئ معادٍ من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة الإبرار البحري والإسقاط المظلي، وتنفيذ قذف جوي ضد الأهداف المخططة على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام، كما قامت عناصر القوات البرية بتنفيذ أعمال التأمين وصد الإبرار البحري المعادي، وأظهرت الأنشطة المستوى الراقي للقوات ومدى قدرتها على تنفيذ المهام بأساليب احترافية في أزمنة قياسية وبدقة عالية.

وفي ختام المرحلة أشاد الفريق أحمد خليفة بالأداء المتميز للقوات المشاركة بالتدريب، مشيراً إلى أن ما تم مشاهدته من قدرات قتالية متطورة خلال فعاليات التدريب يأتي انعكاساً لحجم الجهود المبذولة والتنسيق المشترك لظهور التدريب بالمظهر المشرف وتحقيق الأهداف المرجوة منه، كما أعرب عن تطلعه بأن تشهد النسخ المقبلة من التدريب مشاركة المزيد من الدول لتعظيم الاستفادة من مختلف الثقافات العسكرية بما يدعم جهود العمل المشترك.

كما أشاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية بما وصلت إليه القوات من مختلف الدول المشاركة من قدرة على العمل المشترك والتنسيق في تعاون كامل لتحقيق المهام التدريبية المخططة.

وعلى هامش تنفيذ فعاليات المرحلة التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بنيكولاس فون أركس المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر معرباً عن تقديره لجهود اللجنة في ضوء المشاركة الفاعلة بتدريبات "النجم الساطع 2025".