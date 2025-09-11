يستعد المطرب والملحن السعودي عبد المجيد عبد الله لإحياء حفلين غنائيين دفعة واحدة في العاصمة الكويتية الكويت، يومي 25 و26 سبتمبر الجاري على خشبة مسرح ارينا الكويت.

ومن المقرر أن يقود الأوركسترا السيمفوني المايسترو وليد فايد.

ولم يكن في البداية مقرراً أن يحيي عبد الله حفلتين دفعة واحدة في الكويت، ولكن ما حدث أن الجهة المنظمة أعلنت عن حفل غنائي يوم 25 سبتمبر، ليفاجئوا بالإقبال الكبير على تذاكر الحفل وليتم الإعلان عن نفادها بوقت قصير جداً، ولتضطر لإضافة ليلة أخرى كي يتم استيعاب كافة الطلبات على الحفل الغنائي، وبذلك تم الإعلان عن إقامة حفلتين يومي 25 و26 سبتمبر، وقالت الجهة المنظمة في بيان "الليلة صارت ليلتين.. الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله في ليلة إضافية مع أهل الكويت يوم 26 سبتمبر".

والأغرب في ذلك، ليس إضافة ليلة جديدة للمطرب السعودي المعروف لأنه سبقه فيها مطربين معروفين ولعل أبرزهم كاظم الساهر الذي أعلنت له حفلة إضافية قبل شهور عندما غنى على مسرح أوبرا دبي بسبب الإقبال الكثيف، ولكن المدهش هو ارتفاع أسعار التذاكر بشكل كبير لحفل عبد المجيد عبد الله، فمراجعة أسعار التذاكر على المواقع المعروفة، نجد أن اسعارها تبدأ من 5000 ريال سعودي و6255 وذلك للفئات الأقل ذات اللون البرونزي.