حماس: إقامة محور جديد في جنوب غزة يعكس نوايا إسرائيل في عدم الانسحاب

اعتبرت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن إقامة محور عسكري جديد في جنوب قطاع غزة، يعكس "نوايا إسرائيل في البقاء داخل القطاع وعدم الانسحاب، متهمة تل أبيب بمحاولة تكريس وجود طويل الأمد في غزة رغم انخراطها في مفاوضات غير مباشرة.

وقال باسم نعيم القيادي في حماس، إن "فتح هذا المحور لا يحمل تغييرات ميدانية كبيرة، لكنه يظهر تناقضا بين الأفعال العسكرية الإسرائيلية والتصريحات في غرف التفاوض".

بدورها، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن قلقها مما وصفته بـ"تداعيات خطيرة" لسياسة شق المحاور على وحدة الأراضي في قطاع غزة، متهمة إسرائيل بالسعي إلى تقسيم القطاع إلى مناطق معزولة ومحاصرة، وتحويل مناطق الإيواء إلى "مدن خيام غير إنسانية تمهيداً للتهجير القسري"، على حد تعبير البيان.

وأضافت الوزارة، أن هذا المحور يأتي ضمن سلسلة إجراءات ميدانية موازية لعمليات تدمير واسعة للبنية التحتية والمباني السكنية، خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع.

ويرى مراقبون فلسطينيون، أن التحرك الإسرائيلي قد يحمل أبعادا سياسية، في ظل استمرار المفاوضات غير المباشرة الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، بمشاركة وسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن إقامة محور عسكري جديد يفصل بين شرق وغرب مدينة خان يونس، في خطوة أثارت ردود فعل فلسطينية محذرة من تداعياتها على البنية الجغرافية والإنسانية للقطاع.

ويعد هذا رابع محور يقيمه جيش الاحتلال داخل القطاع منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب محاور نتساريم، فيلادلفيا، وموراج، التي تفصل بين مناطق مختلفة من شمال وجنوب ووسط غزة.

ومنذ بداية الحرب واسعة النطاق استشهد أكثر من 58 ألف فلسطيني وأصيب عشرات الآلاف وفقا لوزارة الصحة في غزة، فيما تسبب القتال في دمار هائل ونزوح جماعي للسكان.