 الصين تسجل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الأحد 12 يونيو 2022 7:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟

النتـائـج تصويت

الصين تسجل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 12 يونيو 2022 - 7:12 ص | آخر تحديث: الأحد 12 يونيو 2022 - 7:12 ص

سجلت الصين 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها 78 إصابة في منطقة منغوليا الداخلية المتمتعة بالحكم الذاتي و 34 في بكين و 10 في شنغهاي، حسبما قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد.

وتم رصد ما مجموعه 74 حاملا محليا للفيروس بدون أعراض في 10 مناطق ، من بينها 31 في بكين و 19 في شنغهاي و 8 في منغوليا الداخلية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وخرج ما مجموعه 57 مريضا بكوفيد-19 من المستشفيات بعد تعافيهم أمس السبت، وبذلك لا يزال هناك 863 حالة مؤكدة تخضع للعلاج في المستشفيات بالبر الرئيسي للصين.

ولم يشهد يوم السبت أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات عند 5226 حالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك