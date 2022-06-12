الصين تسجل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الصين 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها 78 إصابة في منطقة منغوليا الداخلية المتمتعة بالحكم الذاتي و 34 في بكين و 10 في شنغهاي، حسبما قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد.

وتم رصد ما مجموعه 74 حاملا محليا للفيروس بدون أعراض في 10 مناطق ، من بينها 31 في بكين و 19 في شنغهاي و 8 في منغوليا الداخلية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وخرج ما مجموعه 57 مريضا بكوفيد-19 من المستشفيات بعد تعافيهم أمس السبت، وبذلك لا يزال هناك 863 حالة مؤكدة تخضع للعلاج في المستشفيات بالبر الرئيسي للصين.

ولم يشهد يوم السبت أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات عند 5226 حالة.