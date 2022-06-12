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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطعا مصورا اليوم الأحد، يظهر تدمير مروحيات روسية من طراز «كا-52» مدرعات أوكرانية، بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

ويُظهر الفيديو الذي نشرته الوزارة، لقطات لإطلاق مروحيات هجومية صواريخ موجهة مضادة للدبابات، كما تظهر اللقطات المصورة تحليق الصواريخ نحو الهدف على طول مسار حلزوني ليتم ضرب المعدات الأوكرانية بدقة.

وأثناء أداء المهام القتالية، أطلقت المروحيات صواريخ على النقاط المحصنة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية المكتشفة، حيث تم تنفيذ الضربات الجوية من على بعد أكثر من 5 كيلومترات.

وتم تدمير مركز القيادة والعربات المدرعة التابعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن «الطيران الروسي قصف 25 تجمعا للقوات الأوكرانية»، مشيرة إلى «القضاء على أكثر من 150 من المقاتلين القوميين المتطرفين».

وقالت الوزارة إن القوات الروسية دمرت مستودع صواريخ بمدينة ترنوبل غربي أوكرانيا، قدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى نظام كييف.

ولفتت إلى إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز «سو-25»، و8 طائرات مسيرة خلال يوم واحد.