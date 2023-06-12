القوات الأوكرانية تزعم تحرير قرى على خط المواجهة مع روسيا

زعمت القوات الأوكرانية اليوم الأحد أنها حققت مكاسب محدودة على الأرض ضد روسيا، حيث رفع جنود علم أوكرانيا الأزرق والأصفر فوق قرية بلاهوداتني التي تم تحريرها حديثا .

وقال اللواء 68 الأوكراني في بيان إنه استعاد السيطرة على البلدة الصغيرة الواقعة على الخطوط الأمامية في إقليم دونيتسك الذي تسيطر روسيا على أجزاء كبيرة منه وتم احتجاز الجنود الروس كأسرى حرب.

ونشر الجنود صورة تظهر رفع علم أوكرانيا على مبنى أصابه الدمار بصورة جزئية في بلاهوداتني.

وذكر مسؤولون عسكريون أنهم استعادوا السيطرة على قريتي نيسكوتشني ومكاريفكا في دونيتسك.

ولم يصدر على الفور تعليق من الجيش الروسي، إلا أن مدونين عسكريين روس قريبين من الكرملين كتبوا أن الجنود الروس انسحبوا من بلاهوداتني لأن موسكو كانت تخشى من أن يتعرضوا للحصار.

كما أشار مدونون لديهم مصادر في ساحة المعركة أن القوات الأوكرانية سيطرت أيضا على قرية لوبكوف في إقليم زابوريجيا.