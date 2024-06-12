محمد إمام يروج لفيلمه الجديد اللعب مع العيال

روج الفنان محمد إمام، لفيلمه الجديد "اللعب مع العيال"، الذي انطلق عرضه في السينمات، للمنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

ونشر "إمام"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بوستر فيلمه الجديد "اللعب مع العيال"، معلقا: "توكلنا على الله، فيلم اللعب مع العيال، موجود حالياً بجميع السينمات في مصر والوطن العربي.. إن شاء الله يعجبكم جداً".

فيلم اللعب مع العيال، من بطولة محمد إمام، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وباسم سمرة، وويزو، وبيومي فؤاد، وحجاج عبدالعظيم، وسليمان عيد، ومحمود السيسي، ووفاء السيد، وهشام منصور، وهو تأليف وإخراج شريف عرفة.





