 السياسي الشعبوي فيلدرز وشركاؤه يوافقون على تشكيل الحكومة الجديدة في هولندا - بوابة الشروق
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السياسي الشعبوي فيلدرز وشركاؤه يوافقون على تشكيل الحكومة الجديدة في هولندا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 4:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 4:06 ص

توصل السياسي الهولندي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز إلى اتفاق بشأن شركائه المستقبليين في الحكومة الهولندية الجديدة.

وقال فيلدرز اليوم الثلاثاء في لاهاي إنهم اتفقوا على توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب، وعلى المرشحين لشغل المناصب.

وكان من المعروف بالفعل أن المرشح المستقل ديك شوف ، وهو الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات والموظف الكبير السابق بوزارة العدل، سيصبح رئيس الوزراء الجديد.

ومن المقرر أن يشارك حزب "من أجل الحرية" برئاسة فليدرز في حكم هولندا لأول مرة.

وقال فيلدرز: "نحن سعداء للغاية بوجود اتفاق". وأضاف أنه سيتم الإعلان عن كيفية توزيع الحقائب الوزارية والوزراء "في الساعات أو الأيام المقبلة."

واتفق الشركاء الأربعة في الائتلاف في وقت سابق على أن نحو نصف الوزراء يجب أن يأتوا من الأحزاب السياسية.

وتنازل فيلدرز عن منصب رئيس الوزراء كي يصبح الائتلاف ممكنا.


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