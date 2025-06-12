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زارت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أنجلينا إيخهورست، اليوم، برفقة سفراء أوروبيين آخرين، برنامج توسيع شبكة مياه الصرف في محافظة الفيوم.

وضم الوفد الأوروبي، أوليفيا تودرين سفيرة رومانيا بالقاهرة، وليتا هرنشار سفيرة المجر، ولارس بو مولر سفير الدنمارك، وميهاو موركوتشينسكي سفير بولندا، وبارت دي جروف سفير بلجيكا، وجويدو كلامي المسئول الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي ولورنزو فينجد هورتنج تون مدير مشاريع التحول للأخضر بالاتحاد الأوروبي لدى مصر.

ويمول المشروع، الاتحاد الأوروبي، بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والحكومة المصرية.

ويساهم الاتحاد الأوروبي في المشروع بمنحة استثمارية بقيمة 37.2 مليون يورو.

وتتمثل أهداف المشروع في إنشاء وتطوير وتشغيل البنية التحتية لمياه الصرف الصحي في المناطق المحرومة وتعزيز القدرات المحلية لإدارة وصيانة خدمات مياه الصرف الصحي.

كما يهدف المشروع للحد من المخاطر البيئية والصحية العامة المرتبطة بتصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة.

ويدعم البرنامج الاستراتيجية الوطنية للصرف الصحي في المناطق الريفية في مصر.

ويهدف المشروع لمعالجة التلوث الخطير في بحيرة قارون، مع تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية مباشرة لمصائد الأسماك والسياحة والزراعة.

كما يهدف المشروع لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال الحد من التلوث وتمكين إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الري.

وتسهم منحة الاتحاد الأوروبي في سد فجوات التمويل ضمن استثمار أوسع نطاقًا، بتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والحكومة المصرية.