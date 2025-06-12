كييف تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 64 آخرين في هجمات روسية جديدة على جميع أنحاء أوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية شنت هجوما جديدا بطائرات مسيرة على جميع أنحاء أوكرانيا ليل الأربعاء/الخميس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 64 آخرين.

وكانت مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا واحدة من أكثر المناطق تضررا، حيث ضربت 17 طائرة بدون طيار منطقتين سكنيتين، حسبما قال عمدة المدينة إيهور تيريخوف.

وعملت طواقم الطوارئ وعمال البلدية والمتطوعون طوال الليل لإخماد الحرائق وإنقاذ السكان من المنازل المحترقة وإعادة خدمات الغاز والكهرباء والمياه.

وكتب تيريخوف على تطبيق تليجرام: "هذه مواقع عادية للحياة السلمية، تلك المواقع التي لا ينبغي استهدافها أبدا".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان له إن 64 شخصا أصيبوا بجروح، وكرر دعواته إلى ممارسة المزيد من الضغط الدولي على موسكو.

وأضاف: "كل يوم جديد الآن يجلب معه هجمات روسية دنيئة جديدة، وكل ضربة تقريبا لها دلالاتها... يجب ألا نخاف أو نؤجل القرارات الجديدة التي يمكن أن تجعل الأمور أكثر صعوبة على روسيا. فبدون ذلك، لن ينخرطوا في دبلوماسية حقيقية. وهذا يعتمد في المقام الأول على الولايات المتحدة وقادة العالم الآخرين. وعلى كل من دعا إلى وضع حد لعمليات القتل وإلى الدبلوماسية أن يتحرك".