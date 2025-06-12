الصين تفتتح أول متجر في العالم للروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي المجسد في أغسطس المقبل

أعلنت الصين أنها ستفتتح أول متجر في العالم للروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي المجسد، وذلك خلال مؤتمر الروبوتات العالمي 2025، المزمع تنظيمه في الفترة من الثامن حتى الثاني عشر من أغسطس المقبل.

وسيتخصص المتجر الذي أطلق عليه "متجر 4S" في مبيعات الروبوتات، وصيانتها، وتوفير قطع الغيار، وتقديم المعلومات الخاصة بها، وسيقام في مجمع صناعي للروبوتات في "ييتشوانغ" جنوبي بكين، على غرار نماذج "4S" لمتاجر السيارات التقليدية، والتي تعد اختصارا لـ"المبيعات والخدمات وقطع الغيار والاستبيانات".

وسيتضمن المتجر منطقة مخصصة للعروض التوضيحية القائمة على سيناريوهات واقعية، بالإضافة إلى تفاعلات تتيح للعملاء تجربة عملية لقدرات المنتج في بيئات تحاكي الواقع، بالإضافة إلى توفر فريق دعم مهني يتولى مهام صيانة الروبوتات وتجميعها وإصلاحها.

وأعربت أكثر من 100 مؤسسة في سلسلة إمداد صناعة الروبوتات عن نيتها المشاركة في هذه المنطقة، بما فيها 30 شركة متخصصة في الروبوتات ذات الهيئة البشرية.