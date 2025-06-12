لبنان: لازارو يؤكد دور اليونيفيل في دعم تنفيذ الالتزامات بموجب القرار 1701

أكد رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو، على دور " اليونيفيل" في دعم تنفيذ الالتزامات الكاملة بموجب القرار 1701 .

وجاء ذلك خلال استقبال لازارو، وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى في مقر اليونيفيل العام في منطقة الناقورة في جنوب لبنان، حيث ناقش الجانبان "الوضع في جنوب لبنان، والتنسيق الوثيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني، ودوريات حفظة السلام – سواءً بشكل مستقل أو مع الجيش اللبناني".

من جانبه أكّد منسى ضرورة التجديد للقوة الأممية من دون أي تعديل.

وأدان الوزير منسى " الاعتداءات على اليونيفيل التي تخدم العدو الاسرائيلي"، مؤكّدا ضرورة التجديد لليونيفيل من دون أي تعديل، وأمل أن" تنجح الجهود بذلك".

وأشار إلى أن "الهدف هو تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان وبدء عملية إعادة الإعمار".

وتكررت في الفترة الماضية حوادث اعتراض دوريات " اليونيفيل" من قبل الأهالي أثناء قيام دورياتها بمهامها في عدد من المناطق في جنوب لبنان بدون مرافقة الجيش اللبناني لها.