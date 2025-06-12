نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماعا تنسيقيا لاستكمال أعمال إنارة طريق رافد جمصة

ترأس الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، اليوم اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة واستكمال أعمال إنارة طريق رافد جمصة، الممتد من كوبري جامعة المنصورة وحتى مدينة جمصة، وذلك عقب الانتهاء من رفع كفاءته وصيانته وتطويره من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأكد الاجتماع أهمية الإسراع في تنفيذ جميع الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بأعمال الإنارة، مع التنسيق الكامل بين فرع الهيئة العامة للطرق والكباري وقطاعي كهرباء شمال وجنوب الدقهلية، لتوفير الأعمدة والكابلات والمهمات اللازمة، بما يضمن التنفيذ السريع ووفق أعلى معايير الجودة.

وشدد نائب المحافظ على الالتزام بالجدول الزمني المحدد، ومراعاة المواصفات الفنية المعتمدة، إلى جانب استمرار التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية لتذليل أية معوقات، مع المتابعة الميدانية المنتظمة ورفع تقارير دورية بنسب التنفيذ والتحديات الفعلية.

وأشار إلى أهمية إعداد خطة متكاملة لصيانة الإنارة بشكل مستدام بعد الانتهاء من الأعمال، للحفاظ على سلامة المواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للطريق.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن حرص المحافظة على تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مرورية آمنة على الطرق الحيوية التي تربط المدن الداخلية بالمناطق الساحلية.

حضر الاجتماع اللواء عماد دكروري، السكرتير العام المساعد، ورؤساء مركزي ومدينة طلخا وبلقاس، ورؤساء قطاعي كهرباء جنوب وشمال الدقهلية، إلى جانب مدير عام هيئة الطرق والكباري، ومدير عام الطرق بالدقهلية، ومديري عموم التخطيط والمتابعة والمشروعات بديوان عام المحافظة.