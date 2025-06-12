فلسطين تتقدم بشكوى للفيفا بعد ضياع حلم التأهل لكأس العالم 2026

تقدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشكوى لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم بعد ضياع حلم التأهل لكأس العالم 2026 بالتعادل 1-1 أمام عمان في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات.

وانتزع المنتخب العماني التعادل بهدف من ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة 97، ليذهب لمرحلة الملحق التي تجمع بين أصحاب المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية.

بينما تراجع المنتخب الفلسطيني للمركز الخامس ليفقد فرصته الأخيرة في التأهل لمونديال 2026 عبر خوض مرحلة الملحق التي تقام بنظام ثلاث مجموعات تضم كل منها 3 منتخبات وتلعب دوري من دور، يتأهل الأول مباشرة من كل مجموعة إلى كأس العالم.

قال الاتحاد الفلسطيني في بيان رسمي اليوم الخميس "نود التوضيح للرأي العام الرياضي، بأنه تابع بدقة واهتمام بالغ مجريات مباراة منتخبا الوطني امام شقيقه العماني، والتي أقيمت ضمن الجولة العاشرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ولا سيما قرار حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب العماني في الوقت بدل الضائع، سجل منها هدف التعادل".

وأضاف البيان "بعد مراجعة دقيقة لمقاطع الفيديو الرسمية، وما تم تداوله عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، تبين لنا بشكل واضح أن قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء لم يكن صائبا، وجاء مجحفا بحق منتخبنا الوطني، إذ لم تتوافر أي من المعايير التحكيمية التي تستوجب هذا القرار".

وختم الاتحاد الفلسطيني بيانه "بناء على ذلك تقدمنا بشكوى رسمية إلى كل من الاتحاد الاتحاد الدولي "فيفا"، والاتحاد الآسيوي، مطالبين بإجراء تحقيق شامل في ملابسات هذه الواقعة، والتدقيق في كافة الإجراءات والقرارات التي رافقت احتساب ركلة الجزاء، بما يكفل إحقاق العدالة، وفقا للوائح والأنظمة المعتمدة لدى الاتحادين".

يذكر أنه تأهلت 6 منتخبات آسيوية بشكل مباشر لمونديال 2026، وهي إيران واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والأردن وأوزبكستان.