أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمدارس على مستوى المحافظة، استعدادًا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، والمقرر بدايتها الأحد المقبل 15 يونيو.

وشدد المحافظ، في بيان رسمي اليوم الخميس، على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، وتوفير الدعم اللوجستي الكامل لضمان سير الامتحانات في أجواء منضبطة وآمنة، مؤكدًا التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمين اللجان ومراكز توزيع الأسئلة.

وأكد "أبو ليمون" أهمية تهيئة المناخ المناسب للطلاب، مع تكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان، ومنع الباعة الجائلين، وتحقيق الانضباط الكامل حفاظًا على هدوء اللجان، مشددًا على التعامل بحسم مع أي تجاوزات قد تعرقل العملية الامتحانية.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، الانتهاء من تجهيز 108 لجنة امتحانية لاستقبال 39 ألفًا و859 طالبًا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى تجهيز 22 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بما يضمن راحتهم خلال فترة الامتحانات.

وأشار وكيل الوزارة إلى تسليم خطابات الندب للمشاركين في أعمال الامتحانات، وتفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، وربطها بغرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة، والعمل على حل أي مشكلات أو شكاوى فور ورودها.